В Госдепе указали на важность прямого общения Путина и Трампа

Прямое общение между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом имеет важное значение для дипломатии. Об этом 1 мая сообщила глава пресс-службы госдепа США Тэмми Брюс в ходе регулярного брифинга.

«С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», — заявила она.

Высказывание Брюс стало ответом на критику президента США из-за поддержки им контакта и общения с Путиным.

18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. Позднее, 30 марта, Трамп заявил, что рассчитывает провести новый разговор с российским лидером в ближайшее время.