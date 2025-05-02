Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о выдвижении Уолтца на должность постпреда США при ООН
Мир
Глава МИД Франции заявил о желании ЕС согласовать новый пакет санкций с США
Мир
СМИ заявили об ожидании США ратификации соглашения по ресурсам в раде за неделю
Мир
В США сообщили о связи с Индией и Пакистаном для предотвращения эскалации
Общество
В Екатеринбурге открылась выставка трофейной техники НАТО
Мир
Рубио указал на необходимость усилий Европы для урегулирования на Украине
Мир
Депутат рады заявила о массовом самовольном уходе военнослужащих из ВСУ
Мир
Госдеп США заявил об укреплении нацбезопасности Украины после сделки по ресурсам
Общество
Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни
Общество
В Москве и Московской области стартовала акция «Бессмертный полк на транспорте»
Мир
Более 285 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню труда в Турции
Мир
В ВОЗ заявили о проблемах с перечислением зарплат из-за прекращения помощи США
Мир
Вучич заявил о плане приехать в Москву 9 мая при любых последствиях
Политика
Пушков назвал сделку США и Украины шагом к полуколониальному статусу Киева
Мир
Уиткофф заявил о нежелании занимать пост советника Трампа по нацбезопасности
Мир
Вэнс сообщил о «пропасти» между позицией РФ и Украины в переговорах
Мир
Румыния депортировала корреспондента RT Чей Боуза
Сюжет:

Депутат Белик назвал угрозы Зеленского отказом соблюдать перемирие

0
EN
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского об ударах по более «болезненным» точкам России демонстрируют отказ соблюдать перемирие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 1 мая, заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом, по словам депутата, такими провокационными заявлениями глава киевского режима пытается компенсировать плохое положение дел для Украины на линии боевого соприкосновения.

Неконтактные лица: Москва не видит готовности Киева к реальным переговорам
Возможно ли возобновление прямого диалога России и Украины

За день до этого официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что украинский лидер и его окружение подрывают мирные усилия. Она указала, что Зеленский не просто делает экстремистские заявления, но еще и кичится ими как «классический террорист».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025