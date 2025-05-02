Депутат Белик назвал угрозы Зеленского отказом соблюдать перемирие
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского об ударах по более «болезненным» точкам России демонстрируют отказ соблюдать перемирие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 1 мая, заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
При этом, по словам депутата, такими провокационными заявлениями глава киевского режима пытается компенсировать плохое положение дел для Украины на линии боевого соприкосновения.
За день до этого официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что украинский лидер и его окружение подрывают мирные усилия. Она указала, что Зеленский не просто делает экстремистские заявления, но еще и кичится ими как «классический террорист».