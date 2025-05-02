Минобороны РФ опубликовало документы о штурме Берлина советскими войсками
Минобороны России опубликовало на своем сайте в пятницу, 2 мая, рассекреченные документы о Берлинской наступательной операции к 80-летию ее завершения.
Как указано в директивах ставки, на направлении главного удара было приказано разместить несколько артиллерийских дивизий прорыва, создав плотность в 250 стволов калибра от 76 мм на километр фронта.
Кроме того, в материалах зафиксированы случаи применения нацистами зенитных орудий для ведения огня прямой наводкой. Тогда же немцы активно использовали фольксштурм (подразделения, набранные из гражданского населения).
«2 мая 1945 года советские войска в ходе ожесточенных боев овладели столицей нацистской Германии — городом Берлином. Этот день вошел в историю как символ краха Третьего рейха», — напомнили в Министерстве обороны России.
Согласно воспоминаниям гвардии младшего сержанта Бугаева, 16 апреля 1945 года рано утром советские войска ослепили немцев мощнейшими прожекторами. Таким образом, врагов оттеснили до самого Берлина. Уже 29–30 апреля и 1 мая на канале под Берлином завязались сильнейшие, но последние бои.
1 мая в парках, скверах и исторических местах Москвы и Санкт-Петербурга открылась фотовыставка МИЦ «Известия» «Война в объективе», приуроченная к 80-летию Победы. В рамках проекта демонстрируются уникальные работы фотокорреспондентов нашей газеты, снятые в годы Великой Отечественной войны. В первый день войны на фронт отправились 52 сотрудника издания, а всего за время боевых действий на передовой побывало свыше 300 журналистов.