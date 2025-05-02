Вэнс сообщил о «пропасти» между позицией РФ и Украины в переговорах
Между позициями России и Украины по урегулированию конфликта существует «большая пропасть». Об этом 1 мая сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», — заявил он телеканалу Fox News.
Вэнс отметил, что в связи с этим дипломаты США будут пытаться сократить подобную пропасть в подходах. По его словам, американский президент Дональд Трамп намерен добиться урегулирования сложившегося конфликта.
1 мая Вэнс заявил, что Вашингтон уже сделал первый шаг в мирном урегулировании конфликта на Украине и намерен привести Москву и Киев к прямому диалогу в ближайшие 100 дней.
Ранее, 30 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.