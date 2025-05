Инспектор расширил масштаб проверки в отношении главы Пентагона Хегсета

И.о. генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс расширил масштаб проверки в отношении министра обороны США Пита Хегсета после утечки секретных данных в мессенджере Signal. Об этом в четверг, 1 мая, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Расследование, помимо первой утечки с обсуждением ударов по хуситам, будет также направлено на установление, кто разместил конфиденциальную военную информацию в несекретной чат-группе, в которую входила семья Хегсета.

«Генеральный инспектор Пентагона сосредоточен на том, чтобы выяснить, кто взял данные из правительственной системы, предназначенной для хранения особо секретной информации, и поместил ее в приложение Signal», — говорится в материале.

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Газета The New York Times 20 апреля сообщила, что Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Как указали в СМИ, такими же данными он делился в скандальном чате, в котором оказался редактор The Atlantic.