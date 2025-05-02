В посольстве РФ рассказали о строительстве индустриального парка в Таджикистане
Россия и Таджикистан уже перешли к разработке инвестиционного соглашения о строительстве совместного индустриального парка на территории республики, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Душанбе.
«Сроки начала строительства будут определены после завершения согласования инвестиционного соглашения, утверждения проектно-сметной документации и выполнения других необходимых процедур», — сообщили в российском посольстве.
Перспективы возведения технопарка в Таджикистане обсуждались с российской стороной на протяжении нескольких лет. Проект создания объекта стартовал в 2024-м.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Дружба заводов: РФ допускает бизнес с третьими странами через технопарки в Азии