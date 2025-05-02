Глава МИД Франции заявил о желании ЕС согласовать новый пакет санкций с США
Евросоюз планирует согласовать новый пакет антироссийских санкций с возможными мерами США. Об этом в четверг, 1 мая, заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро.
Как рассказал дипломат AFP, в ЕС ожидают, что если США введут предложенные республиканцем Линдси Грэмом (внесен РФ в перечень экстремистов и террористов) пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран, то эта мера может быть отражена в европейском санкционном пакете.
«Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций как по существу, так и по времени», — заявил Барро.
Агентство Bloomberg 1 мая сообщило, что 72 из 100 членов cената США поддержали законопроект, в котором предлагается ввести пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран. Кроме того, проект запрещает операции с суверенным долгом РФ (покупку облигаций федзайма).
Госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.