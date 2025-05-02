Сальдо сообщил о продолжении эвакуации погибших в результате удара ВСУ по Алешкам
- Новости
- Происшествия
- Сальдо сообщил о продолжении эвакуации погибших в результате удара ВСУ по Алешкам
Спасатели продолжают проводить эвакуацию тел погибших мирных жителей в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Алешки в Херсонской области. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку», — заявил он.
Уточняется, что работу спасателей осложняют украинские FPV-дроны, которые продолжают летать в районе атаки.
«Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — указал Сальдо.
Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате украинской атаки погибли семь человек. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе главы Херсонской области, число пострадавших составило 12 человек, один из них скончался по пути в больницу. Зампредседателя правительства региона Серей Черевко уточнил, что в ударе приняли участие около 30 беспилотников. В Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.
Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках, уже устанавливаются. В МИД РФ, в свою очередь, призвали международное сообщество решительно осудить преступную акцию киевского режима.