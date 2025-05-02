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Министр обороны Украины Умеров заявил о реорганизации ГОТ

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Фото: ТАСС/MARTIN DIVISEK
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На Украине будет реорганизован Государственный оператор тыла (ГОТ), который должен был стать ключевым элементом реформы оборонных закупок в стране. Об этом 1 мая сообщил министр обороны государства Рустем Умеров в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Сегодня с целью масштабирования начатых реформ я подписал приказ о создании комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок (АОЗ. — Ред.). Комиссия будет работать на базе АОЗ», — указал он.

По словам чиновника, цель реформы — провести оптимизацию управления и «усилить скорость обеспечения войска». Уточняется, что это решение стало частью более крупного плана по созданию эффективной системы обеспечения армии.

Государственный оператор тыла был запущен на Украине в декабре 2023 года. Как отметил Умеров, из-за обеспечения прозрачности при закупках он помог сэкономить более 26 млрд гривен.

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Ранее, 23 апреля, правительство Дании приняло решение выделить Эстонии около 317 млн крон ($48,1 млн) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. 22 апреля сообщалось о том, что Великобритания заключила контракты на сумму $40,1 млн на поставку Киеву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточнялось, что соответствующие документы заключены в рамках сотрудничества с Новой Зеландией.

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