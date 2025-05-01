Астронавты NASA Макклейн и Айерс завершили выход в открытый космос
Американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом в четверг, 1 мая, сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
«Астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс завершили свой выход в открытый космос в 14:49 (местное время, 6:49 по мск). Общее время выхода составило 5 часов 44 минуты», — следует из публикации.
Уточняется, что для Макклейн это третий выход в открытый космос, а для Айерс — первый.
Почти за шесть часов за бортом МКС астронавты выполнили все задачи, в том числе переместили коммуникационные антенны станции и установили монтажный кронштейн для солнечных панелей iROSA.
Ранее, 28 апреля, газета The New York Times сообщила, что американская компания Amazon запустила в космос 27 спутников Project Kuiper, которые могут использоваться для передачи высокоскоростного интернета с орбиты на Землю.