Глава МИД Ирана заявил о желании страны разрешать разногласия с США дипломатией
Иран стремится урегулировать разногласия вокруг иранской ядерной программы с США путем переговоров. Об этом, в четверг, 1 мая, заявил глава МИД республики Аббас Арагчи.
«Совместно с оманскими и американскими партнерами мы приняли решение отложить четвертый раунд переговоров по логистическим и техническим причинам. Со стороны Ирана нет никаких изменений в нашей решимости добиться урегулирования путем переговоров», — написал он на своей странице в X (бывш. Twitter).
Так министр прокомментировал решение о переносе очередного раунда переговоров между США и Ираном.
Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Омана в Риме 30 апреля анонсировал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Кроме того, перед переговорами была запланирована встреча иранской делегации с «евротройкой», в которую входят Германия, Великобритания, Франция.
Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился 12 апреля. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял Аракчи, Соединенные Штаты представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 апреля отметил, что Москва может стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.