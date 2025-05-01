В США сообщили о связи с Индией и Пакистаном для предотвращения эскалации

США поддерживают регулярные контакты с властями Индии и Пакистана на различных уровнях с целью предотвращения возможной эскалации между странами. Об этом 1 мая сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга.

«Мы продолжаем быть на связи с властями обеих стран на множестве уровней», — заявила Брюс на брифинге.

По ее словам, Вашингтон активно взаимодействует с обеими сторонами, призывая их к сдержанности и поиску мирного выхода из потенциально напряженных ситуаций.

Она подчеркнула, что США стремятся содействовать достижению «ответственного решения» и предотвращению роста напряженности в регионе.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Во вторник, 29 апреля, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.