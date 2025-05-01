Госдеп США заявил об укреплении нацбезопасности Украины после сделки по ресурсам
Соглашение между США и Украиной в сфере природных ресурсов укрепит украинскую национальную безопасность. Об этом 1 мая заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
По словам Брюс, речь идет не только о финансовом взаимодействии, но и о более тесном политическом и стратегическом партнерстве между двумя странами. Она отметила, что сотрудничество с США будет заметно на международной арене и станет фактором стабильности.
«Это не только финансовое соглашение, это сближение двух стран, которое повлечет за собой перемены в ситуации на Украине. У них есть друг, и весь мир заметит, когда у вас есть друг такой, как США», — подчеркнула Брюс на брифинге.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.
Вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко 17 апреля сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.