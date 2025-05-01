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Пассажиры первого регулярного рейса из России в Абхазию поделились впечатлениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Пассажиры первого регулярного рейса более чем за 30 лет из России в Абхазию поделились 1 мая с «Известиями» своими впечатлениями от полета.

«Полет был в едином порыве, мы пели песни, мы читали стихи, все общались. <...> Просто невероятное чувство мы все испытываем. Спасибо всем кто причастен к этому событию», — рассказала пассажир самолета Наталья Атякшева.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что регулярные рейсы в Абхазию будут ходить не только из Москвы. На следующей неделе планируется запуск регулярных рейсов в Сухум из Нижнего Новгорода. По его словам, многие города России хотят иметь прямое авиасообщение с Абхазией, чтобы «отправлять своих работников и граждан на отдых и оздоровление».

«Действительно реализация этого аэропорта это прямое поручения президента России Владимира Путина <…> Пуск аэропорта дает возможность для серьезного увеличения туристического потока в Восточную Абхазию», — дополнил Кириенко.

Президент Абхазии Бадра Гунба также поблагодарил Путина за открытие аэропорта в Сухуме, отметив, что «без политического решения этого аэропорта бы не было».

«Я уверен, что это историческое событие принесет особый импульс развитию нашего государства, нашего отечества, нашим двусторонним отношениям», — уточнил Гунба.

Взяться за Сухум: товарооборот РФ и Абхазии вырос на 60% с 2020-го
С 1 мая ожидается открытие прямого авиасообщения между столицами

1 мая международный аэропорт Абхазии им. В.Г. Ардзинба в городе Сухум принял первый регулярный рейс из Москвы после более чем 30-летнего перерыва. По случаю возобновления авиасообщения прошла торжественная церемония открытия обновленного международного аэропорта. 6 мая авиакомпания «Икар» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Кроме того, ведутся переговоры о прямых рейсах из Сухума в Уфу и Казань.

В тот же день между РФ и Абхазией начал курсировать новый электропоезд «Диоскурия». Он отправляется со станции Имеретинский Курорт, расположенной в «Сириусе», и идет до Сухума.

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