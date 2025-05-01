Два человека пострадали в ДТП с поездом и грузовиком в Ивановской области
Два человека пострадали в результате ДТП с товарным поездом и грузовиком, груженным пивом, в городе Тейково Ивановской области. Об этом 1 мая сообщили в региональном управлении МВД.
«В Тейкове товарный поезд снес на переезде «КамАЗ», груженный кегами с пивом. Состав с рельс не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил», — уточняется на странице УМВД в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что водитель и пассажир «КамАЗа» живы, но получили тяжелые травмы. На месте аварии работает полиция.
Ранее в этот день сообщалось, что в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Детали происшествия не уточняются. На месте аварии работают оперативные службы города, информация о пострадавших выясняется.