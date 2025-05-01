Два взрослых и ребенок погибли в ДТП в Свердловской области
На 109-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека, включая одного ребенка. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП три человека, один из них ребенок, погибли на месте. Еще трое пострадавших, включая несовершеннолетнего, направлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Движение на участке временно ограничено. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция, проводится расследование обстоятельств происшествия и установление личностей участников.
Ранее в этот день сообщалось, что в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Детали происшествия не уточняются. На месте аварии работают оперативные службы города, информация о пострадавших выясняется.