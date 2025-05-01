Более 285 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню труда в Турции

Более 285 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню труда в Турции. Об этом 1 мая сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«1 мая, в День труда и солидарности, в 78 провинциях прошло 212 мероприятий, в которых приняли участие 286 584 гражданина», — написал Ерликая в соцсети X (бывш. Twitter).

Министр также отметил, что прошли ограниченные по масштабу акции возложения венков в память о погибших трудящихся на площади Таксим в Стамбуле. Всего было организовано 13 шествий от имени 13 профсоюзов, в которых в общей сложности приняли участие 817 человек. За порядком во время первомайских мероприятий следили 122,7 тыс. сотрудников полиции.

По его словам, за нарушения закона о демонстрациях было задержано 409 человек, из них 407 — в Стамбуле.

Французская полиция в четверг, 1 мая, начала активно подавлять праздничную демонстрацию в Париже. Кроме того, в этот день некоторые участники манифестаций вырываются из толпы и крушат, что попадается под руку.

Во французском городе Нант в ходе манифестаций по случаю Дня труда полиция применила слезоточивый газ. По заявлениям местных властей, протестующие закидали правоохранителей разными предметами и петардами.