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США раскрыли союзникам по «Пяти глазам» данные о действиях РФ и КНР в космосе

Times: США раскрывают союзникам по «Пяти глазам» разведданные о России и Китае
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Фото: Getty Images/Cavan Images/Norbert Achtelik
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Военное космическое подразделение США Space Delta 9 открыло доступ к засекреченной разведывательной информации странам альянса «Пять глаз», в который входят Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Об этом 1 мая сообщает газета The Times со ссылкой на командира подразделения полковника Рэмси Хорна.

По его словам, союзники получили доступ к данным об операциях России и Китая в околоземном пространстве. Решение принято в условиях растущей обеспокоенности возможной милитаризацией орбиты.

Американская сторона впервые допустила к работе орбитального подразделения представителей Великобритании. В частности, маршал авиации Джонни Стрингер, заместитель командующего объединенными воздушными силами Великобритании при НАТО, посетил космическую базу Шривер в штате Колорадо, где ознакомился с разведпрограммой, отслеживающей действия российских и китайских спутников.

Хорн добавил, что США «должны быть готовы к <конфликту>, которого никто не хочет».

Издание отмечает, что до апреля деятельность подразделения, специализирующегося на ведении орбитальных боевых действий США, Space Delta 9 в основном считалась предназначенной только для американцев с доступом к сверхсекретной информации.

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Главы МИД стран БРИКС в среду, 30 апреля, выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе и его милитаризации. Участники встречи также признали необходимость обеспечения использования космических систем и достижений в космических технологиях в мирных целях.

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