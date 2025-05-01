В Башкирии при столкновении фур на трассе М-7 пострадали двое мужчин
На федеральной трассе М-7 «Волга» в Башкирии столкнулись три грузовых автомобиля, двое мужчин были зажаты и получили травмы. Об этом сообщило МЧС Республики Башкортостан.
Уточняется, что авария произошла между селами Лаяшты Илишевского района и Асяново Дюртюлинского района. Машины столкнулись друг за другом, «паровозиком».
«В результате ДТП в фуре, которая была последней, зажало водителя и пассажира. Сотрудники МЧС России и госкомитета РБ по ЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавших», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мужчины были доставлены в больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Участок трассы, где произошла авария, был оцеплен с остановкой движения, при этом имеется объезд.
Ранее в этот день сообщалось, что в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Детали происшествия не уточняются. На месте аварии работают оперативные службы города, информация о пострадавших выясняется.