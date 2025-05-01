Гала-концерт фестиваля «Дорога на Ялту» прошел в Кремле

Финальный гала-концерт международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» состоялся 1 мая в Государственном Кремлевском дворце. В нем приняли участие исполнители из 17 стран, которые исполнили песни военных лет на 13 иностранных языках.

Фестиваль, приуроченный ко дню победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), ежегодно объединяет артистов со всего мира, желающих отдать дань памяти подвигу советского народа.

Президент фестиваля Андрей Кондрашов подчеркнул, что зарубежные участники не побоялись критики у себя на родине и открыто выступили в поддержку исторической памяти.

«Я безумно рада присутствовать здесь. Особенно важно для меня исполнять композицию «На безымянной высоте», так как мой дедушка прошел Вторую мировую войну. Он был морским пехотинцем. Особенно важно для меня поделиться с вами эмоциями и чувствами, которые содержатся в этой песне», — поделилась в беседе с журналистами актриса и певица из США Дебора Боуман.

Художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс, в свою очередь, поблагодарил зарубежных гостей за то, что они приехали на фестиваль, «несмотря на критику в их странах».

Концерт начался с исполнения песни «Матушка земля» на русском языке — ее спели участники из 15 стран совместно с Татьяной Картуковой и членами жюри. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Гостей и участия мероприятия также поздравил президент России Владимир Путин.

30 апреля сообщалось, что в 2025 году оргкомитет фестиваля «Дорога на Ялту» получил 160 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран, которые приехали в Москву. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале «Культура».