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Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у ее отца

NYP: дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у ее отца
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ditsch
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Дочь основателя технологической компании Microsoft Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера. Об этом 1 мая сообщила газета The New York Post (NYP).

«Мой папа довольно неловок в социальном плане. Раньше он [мне] говорил, что у него синдром Аспергера», — отметила Гейтс.

Издание указало, что 69-летний Гейтс никогда публично не говорил о наличии у него синдрома Аспергера. Этот термин ранее применялся для обозначения разновидности аутизма.

Отмечается, что в своей новой книге под названием «Исходный код» Гейтс признался: если бы он рос в современном обществе, ему, скорее всего, поставили бы такой диагноз. По его словам, в детстве он демонстрировал характерные признаки расстройства аутистического спектра — сильную сосредоточенность на определенных темах, трудности в социальном взаимодействии и игнорирование социальных сигналов.

«У моих родителей не было ни руководства, ни учебников, которые помогли бы им понять, почему их сын стал так одержим определенными проектами, упускал социальные сигналы и мог быть грубым и неуместным, не замечая его влияния на других», — приводит NYP слова Гейтса.

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Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

В мае 2021 года американский бизнесмен и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера. Выйдя на сцену, бизнесмен провозгласил себя первым ведущим шоу с синдромом Аспергера или по крайней мере первым спикером, который в этом признался.

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