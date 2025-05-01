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МИД РФ исключил вероятность возвращения Украины к границам 1991 года

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Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года. Об этом 1 мая заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — написали на сайте МИДа, комментируя украинский удар по городу Алешки в Херсонской области.

В заявлении также отмечается, что ответственность за произошедшее лежит не только на Киеве, но и на его спонсорах, поставляющих оружие и средства. Все виновные и причастные к «нынешней варварской акции Киева» будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону.

«Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт», — дополнили в МИДе.

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Удар ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области был нанесен ранее в этот день. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате украинской атаки погибли семь человек. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе главы Херсонской области, число пострадавших составило 12 человек, один из них скончался по пути в больницу. В Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках, уже устанавливаются. В МИД РФ, в свою очередь, призвали международное сообщество решительно осудить преступную акцию киевского режима.

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