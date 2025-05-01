На юго-западе Москвы загорелись два деревянных дома

На Старопотаповской улице в Москве загорелись два деревянных дома. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

«На месте работают 31 сотрудник и 8 единиц техники МЧС России», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в этот день в городе Корсакове на Сахалине произошел пожар в трехэтажном здании, в результате которого пострадали три человека. Огонь вспыхнул в одной из квартир, однако его удалось локализовать и потушить на площади 20 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.