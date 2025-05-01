МИД Ирана сообщил о переносе четвертого раунда переговоров с США

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике, запланированный на 3 мая, будет перенесен по предложению оманских посредников. Об этом 1 мая сообщило иранское министерство иностранных дел.

«Официальный представитель МИДа сообщил об изменении времени проведения следующего раунда непрямых ирано-американских переговоров, которые должны были состояться в Риме в субботу, 3 мая. <...> Пресс-секретарь министерства иностранных дел отметил, что переговоры были отложены по предложению министра иностранных дел Омана», — указано в Telegram-канале ведомства.

Сам глава оманского МИДа Бадр аль-Бусаиди написал в социальной сети X (бывш. Twitter), что перенос переговоров связан с логистическими проблемами. Новая дата встречи будет анонсирована после согласования, добавил он.

Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Омана в Риме 30 апреля анонсировал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Кроме того, перед переговорами была запланирована встреча иранской делегации с «евротройкой», в которую входят Германия, Великобритания, Франция.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился 12 апреля. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял Аракчи, Соединенные Штаты представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 апреля отметил, что Москва может стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.