Глава Пентагона поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году

Министр обороны США Пит Хегсет поручил министру армии Дэниэлу Дрисколлу реализовать программу трансформации американских вооруженных сил, в том числе оснастить их дальнобойным ракетным вооружением к 2027 году. Соответствующий меморандум был опубликован 30 апреля.

«Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии [Дрисколлу] поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели, к 2027 году», — говорится в документе на сайте Пентагона.

Помимо этого, министерству армии приказывается обеспечить каждую дивизию беспилотными системами к 2026 году и повысить возможности войск по борьбе с дронами. Также планируется внедрять искусственный интеллект в командование операциями и расширить применение 3D-принтеров и других методов продвинутого производства в подразделениях.

Ранее, 26 марта, Пентагон заключил с компанией General Dynamics Electric Boat контракт на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI стоимостью $1 млрд. Работы в рамках договора планируется завершить к 2035 году.