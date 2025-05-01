Харрис призвала к протесту против экономической политики Трампа

Бывший вице-президент США Камала Харрис призвала американцев сплотиться против главы Белого дома Дональда Трампа и его экономической политики. Об этом 1 мая сообщило агентство Reuters.

В своем первом публичном выступлении после ухода с поста вице-президента Харрис назвала решения президента США в сфере торговли величайшим рукотворным кризисом. Она обвинила администрацию Трампа в поддержке богатых и узком, корыстном подходе к управлению.

Свою речь политик произнесла на мероприятии в районе залива Сан-Франциско, организованном Emerge America — организацией, поддерживающей избрание женщин-демократов. Харрис отметила, что «мужество заразительно», и похвалила своих коллег за моральную ясность и решительность. Кроме того, она предупредила о возможности конституционного кризиса в США.

Бывший вице-президент указала на необходимость «борьбы» против администрации Трампа, отметив, что на протяжении правления американского лидера «ситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше».

По данным Reuters, Харрис может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября 2024 года. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а Харрис — 47,4%. Итоги голосования были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.