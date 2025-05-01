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Глава пакистанской разведки Малик назначен советником по нацбезопасности

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Фото: Global Look Press/PPI
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Генеральный директор Межведомственной разведки (ISI) генерал-лейтенант Мухаммад Асим Малик назначен советником по национальной безопасности Пакистана. Об этом 1 мая сообщает издание The Indian Express.

«Пакистан назначил действующего главу ISI генерал-лейтенанта Мухаммада Асима Малика новым советником по национальной безопасности на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией», — уточнили в материале.

Генерал-лейтенант Мухаммад Асим Малик стал первым главой разведслужбы, назначенным на пост советника по нацбезопасности.

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Ранее, 31 марта, сообщалось, что силы безопасности Пакистана ликвидировали 17 террористов из организации «Фитна аль-Хаваридж» на северо-западе страны. По словам министра информации и телерадиовещания страны Аттауллу Тарара, операция была проведена в округе Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва.

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