Глава пакистанской разведки Малик назначен советником по нацбезопасности
Генеральный директор Межведомственной разведки (ISI) генерал-лейтенант Мухаммад Асим Малик назначен советником по национальной безопасности Пакистана. Об этом 1 мая сообщает издание The Indian Express.
«Пакистан назначил действующего главу ISI генерал-лейтенанта Мухаммада Асима Малика новым советником по национальной безопасности на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией», — уточнили в материале.
Генерал-лейтенант Мухаммад Асим Малик стал первым главой разведслужбы, назначенным на пост советника по нацбезопасности.
Ранее, 31 марта, сообщалось, что силы безопасности Пакистана ликвидировали 17 террористов из организации «Фитна аль-Хаваридж» на северо-западе страны. По словам министра информации и телерадиовещания страны Аттауллу Тарара, операция была проведена в округе Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва.