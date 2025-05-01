В центре Израиля при пожарах выгорело более 2 тыс. га лесов
Более 2 тыс. га лесов пострадало от сильного пожара в окрестностях Иерусалима в Израиле. Об этом 1 мая сообщает онлайн-газета The Times of Israel со ссылкой на Еврейский национальный фонд, в ведении которого находятся национальные парки страны.
«Около 20 тыс. дунамов (2023,4 га. — Ред.) пространства было уничтожено в результате продолжающихся пожаров вокруг Иерусалима», — говорится в материале.
По информации издания, среди районов, охваченных огнем, больше всего пострадал большой Парк Канады.
Ранее, 23 апреля, сообщалось, что в округе Оушен американского штата Нью-Джерси из-за лесного пожара площадью почти 3,5 тыс. га эвакуировано свыше 3 тыс. человек. По словам официальных лиц, около 1320 строений по-прежнему находятся под угрозой. Уточняется, что на данный момент возгорание локализовано на 10% территории.