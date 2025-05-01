Сальдо: ВСУ специально били по каретам скорой помощи в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планомерно наносили удары по машинам скорой помощи в Херсонской области. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он рассказал, что с 30 апреля киевский режим нарастил обстрелы населенных пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. Помимо этого, боевики дронами атаковали дома руководителей муниципальных образований региона, а утром ударили по рынку в городе Алешки.
«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. <...> Вот такой вот Первомай у украинского режима», — отметил Сальдо в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Об ударе ВСУ по рынку в Алешках стало известно ранее в этот день. При атаке погибли семь человек, еще один скончался по пути в больницу, 11 человек пострадали. В Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.
Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках, уже устанавливаются.