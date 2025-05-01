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Пекарни во Франции закрылись из-за запрета на работу 1 мая

BFMTV: пекарни во Франции закрылись из-за запрета на работу 1 мая
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Фото: Getty Images/LOVE_LIFE
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Во Франции пекарни оказались закрытыми из-за запрета на работу в Праздник труда. Об этом 1 мая сообщает телеканал BFMTV.

Президент Национальной конфедерации пекарен и кондитерских изделий Доминик Анракт отметил, что в результате около 12 млн человек, включая туристов, остались без свежей выпечки.

«Очевидно, я не считаю это нормальным. Тем более что мы думали, что мы необходимы, как пресса и другие профессии», — сказал Анракт.

Согласно трудовому кодексу Франции, 1 Мая — единственный государственный праздник, который является обязательным нерабочим днем без потери заработной платы для всех работников. В случае несоблюдения правил руководителю компании грозит штраф в размере €750 за взрослого сотрудника и €1,5 тыс., если сотрудник является несовершеннолетним.

В распоряжении «Известий» есть кадры с закрытыми французскими лавками.

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Сотрудники элитного спецподразделения французской полиции BRI (бригады быстрого реагирования) 17 апреля начали бессрочную забастовку с требованием повышения премий за переработку. Около 400 полицейских по всей стране отказались от сверхурочного труда, сократив дежурства и ночные патрули. Сотрудники заявляли, что их труд высоко востребован, «но недостаточно признан государством».

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