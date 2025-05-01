Прямое авиасообщение между РФ и Абхазией возобновилось после 30-летнего перерыва
Первый за 30 лет рейс между Россией и Абхазией в четверг, 1 мая, вылетел из московского аэропорта Внуково в воздушную гавань Сухума. Перелет осуществляет российская авиакомпания «UVT Aero».
Пассажиров исторического рейса ждет концерт с участием российских и абхазских артистов. Их выступления будут посвящены дружбе двух народов, а также наступающему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В аэропорту Сухума гостей встретит местная молодежь и дети в абхазских национальных костюмах.
В тот же день между РФ и Абхазией начал курсировать новый электропоезд «Диоскурия». Он отправляется со станции Имеретинский курорт, расположенной в Сириусе, и идет до Сухума.
В международном аэропорту Сухума 6 февраля впервые за 32 года приземлился пассажирский борт в рамках тестового полета из Москвы. Рейс совершил самолет Mitsubishi CRJ 200-ER российской компании UVT Aero, на его борту находились занимавший тогда пост и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и еще 20 человек.