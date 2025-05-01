Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США

В Тегеране осудили введение нового пакета санкций США и ряда других западных стран против Ирана. Об этом 1 мая сообщили в Telegram-канале иранского МИДа.

«Представитель МИДа, господин [Исмаил] Багаи, выразил серьезное осуждение в адрес новых американских санкций, направленных как против физических и юридических лиц в Иране, так и против ряда участников в других странах, которые взаимодействуют с исламской республикой в различных экономических и торговых сферах», — указано в сообщении.

По словам представителя иранского МИДа, американские санкции нарушают основные принципы и нормы международного права. Багаи отметил, что Тегеран будет противостоять экономическому давлению со стороны Вашингтона.

12 апреля в Маскате делегации Ирана и США провели первый раунд переговоров, встреча касалась иранской ядерной программы и американских санкций.

Позже, 16 апреля, сообщалось, что Вашингтон незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров по ядерному досье с Тегераном расширил список санкций против якобы теневого иранского флота Ирана. Так, в раздел ограничений было добавлено семь юридических лиц и пять судов для перевозки нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно — под камерунским.