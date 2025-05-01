ФК «Динамо» объявил об уходе главного тренера Марцела Лички

Главный тренер московского футбольного клуба (ФК) «Динамо» Марцел Личка покидает свой пост. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба клуба.

«ФК «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Под руководством Лички в сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзу чемпионата России, «до последнего тура ведя борьбу за золото». Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

В клубе уточнили, что исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона-2024/25 будет Ролан Гусев.

«Гусев — воспитанник московского «Динамо», сыгравший за основу бело-голубых 161 матч и забивший 28 голов. Заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка УЕФА, много лет выступал за сборную», — отметили в «Динамо».

15 апреля группа тренеров во главе с Франком Артигой покинула подмосковный ФК «Химки». Уточняется, что контракты расторгнуты также с ассистентами Артиги: Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сессой. Произошло это по соглашению сторон.

16 апреля исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Химки» стал Магомед Адиев. Ранее Магомед Адиев работал тренером в таких клубах, как «Волга», «Анжи», «Чайка», карагандинский «Шахтер», а также в сборной Казахстана и «Ахмате».