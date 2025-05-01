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В Израиле 18 человек задержаны по подозрению в причастности к пожарам

Нетаньяху: по подозрению в причастности к пожарам задержаны 18 человек
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Фото: REUTERS/Oren Ben Hakoon
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о 18 задержанных по подозрению в причастности к масштабным пожарам. Его заявление 1 мая приводит интернет-газета The Times of Israel.

«На данный момент мы задержали 18 подозреваемых в поджогах, один из которых был пойман на месте преступления», — заявил Нетаньяху во время выступления в Иерусалиме.

Огонь загорелся в нескольких местах параллельно — это вызывает подозрения о террористическом акте, причины возгорания расследуются, отметил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, находящийся на месте событий.

Работа пожарных продолжается по всему периметру Иерусалима и дороги между Иерусалимом и Тель-Авивом, добавил он. По словам журналиста, из-за жаркого климата огонь может вспыхнуть снова. Многие поселения в горах близ очагов возгорания были эвакуированы и до сих пор не могут вернуться домой, из-за того что возобновление и распространение пожара пока нельзя предсказать, подчеркнул Кулюхин.

В свою очередь, советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что операция по ликвидации возгорания координируется из совместного штаба, в котором задействованы пожарно-спасательная служба, полиция и армия.

«Более 110 пожарных расчетов при поддержке пожарной авиации продолжают борьбу с огнем, который всё еще распространяется в семи разных точках», — написал он в своем Telegram-канале.

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О масштабном пожаре возле поселения Месилат Цион в Иерусалимских горах стало известно накануне. Огонь впоследствии распространился на другие территории: Канадский парк, Неве Шалом, Мицпе Харель, шоссе № 3. Правительство Израиля обратилось за помощью в тушении пожара к Италии, Хорватии, Болгарии, Греции и Кипру.

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