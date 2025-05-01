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В массовом ДТП на Филиппинах погибли 12 человек

GMA News: в массовом ДТП на Филиппинах погибли 12 человек
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Фото: Philippine Red Cross
dzen
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В результате ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения. Об этом 30 апреля сообщает агентство GMA News.

«Автобус врезался в фургон, который уже стоял в очереди на оплату проезда. Затем фургон протаранил компактный внедорожник, который потом врезался в переднюю часть трактора. Следом трактор ударился о другой внедорожник, стоящий впереди», — уточнили в материале.

По данным агентства, 10 из погибших находились в фургоне, а двое — в компактном внедорожнике. Водитель фургона находится в критическом состоянии.

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Есть погибшие и раненые

Ранее в этот день в Японии в результате наезда автомобиля на группу школьников пострадали семь человек. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, шестеро из них находятся в сознании, состояние еще одного уточняется. Позже телеканал NHK сообщил, что подозреваемый задержан и сознался, что намеренно сбил детей.

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