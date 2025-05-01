Мирошник назвал удар ВСУ по рынку в Алешках преднамеренным актом покушения

Удар по рынку в Алешках Херсонской области был преднамеренным актом покушения на мирных граждан России. Об этом 1 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Массовые убийства и ранения мирных граждан в Херсонской области», — написал он в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию с места происшествия.

Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. В результате украинской атаки пострадали 20 человек, еще семь погибли. Позже в Минздраве региона уточнили, что шестеро пострадавших были госпитализированы, седьмой человек скончался по пути в медицинское учреждение.