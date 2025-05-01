ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Российские военнослужащие нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 мая сообщило Министерство обороны РФ.
«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов», — указано в сводке ведомства.
Там отметили, что целями российской армии также стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ, уточнили в Минобороны.
Ранее в этот день в пресс-службе ведомства сообщили, что операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили принадлежащую ВСУ САУ «Акация» на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции. По данным Минобороны, вражеская техника была обнаружена в ходе воздушной разведки.