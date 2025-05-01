СМИ сообщили о намеренном наезде водителя на школьников в Японии
Мужчина, наехавший на группу школьников в городе Осака в Японии, признался на допросе, что совершил это намеренно. Об этом 1 мая сообщил телеканал NHK.
Уточняется, что мужчину задержали после происшествия.
«Я ненавидел всё, поэтому бросился в машину, на которой ехал, чтобы убивать людей», — приводятся слова задержанного в публикации.
В настоящее время расследование продолжается.
О наезде автомобиля на группу школьников в Японии стало известно ранее в этот день. В результате происшествия пострадали семь человек, их доставили в медучреждение. Шестеро из них находятся в сознании, состояние еще одного уточняется.