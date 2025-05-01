Реклама
Прямой эфир
Общество
Уроженца Центральной Азии лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
Общество
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице
Общество
Не менее 35 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по Газе за сутки
Мир
Такер Карлсон заявил о деградации авторитета и военной мощи США
Мир
Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Общество
Недонесение о диверсии станет уголовным преступлением в РФ с 2 мая
Мир
Трамп заявил о большой выгоде для США в рамках сделки по ресурсам
Мир
Times заявила о провале плана по отправке миротворцев на Украину
Мир
В Казахстане учредили «золотую визу» для инвесторов
Мир
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи ушел в отставку
Мир
Великобритания и Франция начали переговоры о возможном признании Палестины
Мир
Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства
Общество
Более 3 тыс. машин скопилось в очередях к Крымскому мосту
Армия
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на харьковском направлении
Мир
NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией
Спорт
«Вашингтон» с Овечкиным впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Общество
Путин присвоил скрипачу Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ
Сюжет:

Шмыгаль анонсировал выделение Люксембургом €10 млн на энергетику Украины

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Люксембург выделит Киеву €10 млн на энергетическую поддержку страны. Об этом 1 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что соответствующий документ был подписан люксембургским премьер-министром Ксавье Беттелем.

«Средства сможем использовать на поддержку проектов в энергетическом секторе, в частности восстановление и усиление энергетической безопасности», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, Люксембург также планирует выделить €80 млн на военную помощь Украине.

В ожидании наказаний: РФ готова привлечь США к расследованию преступлений украинцев
Иностранные наблюдатели могут обеспечить прозрачность всех процедур

Политолог Дмитрий Леви 16 апреля заявил, что страны Европы могут еще несколько лет поддерживать Украину. Учитывая объем финансовых вложений, политическую волю текущей европейской элиты, вероятна поддержка на срок от пяти до семи лет, подчеркнул он.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025