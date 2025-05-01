Шмыгаль анонсировал выделение Люксембургом €10 млн на энергетику Украины
Люксембург выделит Киеву €10 млн на энергетическую поддержку страны. Об этом 1 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что соответствующий документ был подписан люксембургским премьер-министром Ксавье Беттелем.
«Средства сможем использовать на поддержку проектов в энергетическом секторе, в частности восстановление и усиление энергетической безопасности», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, Люксембург также планирует выделить €80 млн на военную помощь Украине.
Политолог Дмитрий Леви 16 апреля заявил, что страны Европы могут еще несколько лет поддерживать Украину. Учитывая объем финансовых вложений, политическую волю текущей европейской элиты, вероятна поддержка на срок от пяти до семи лет, подчеркнул он.