Россиянам рассказали о доплатах к пенсии ветеранам и участникам ВОВ
Ветераны и участники Великой Отечественной войны (ВОВ) могут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы. Об этом 1 мая рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Согласно указу президента, юбилейную выплату в 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Кроме того, вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией», — рассказал эксперт агентству «Прайм».
Помимо этого, добавил профессор, 55 тыс. рублей получат те, кто проработал не менее шести месяцев в период войны, а также награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы ВОВ и бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто.
Сафонов отметил, что юбилейные выплаты будут произведены автоматически, без необходимости подачи заявлений. Также регионы России смогут вводить свои дополнительные вознаграждения для ветеранов.
В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Решение было принято в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков. Вместе с этим он призвал продвигать как общемировую ценность победу над нацизмом в 1945 году.