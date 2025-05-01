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Сюжет:

В Киеве оценили влияние конфликта Индии и Пакистана на Украину

Подоляк: конфликт Индии и Пакистана ускорит попытки урегулирования на Украине
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Фото: Global Look Press/Faisal Bashir
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Обострение ситуации между Индией и Пакистаном повлияет на ускорение попыток урегулирования украинского конфликта. Такое мнение 1 мая выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с изданием «РБК Украина».

«Я думаю, что <…> война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему <…> [конфликта] на Украине», — заявил он.

Несмотря на уже произошедшие столкновения на границе двух государств, чиновник отметил, что конфликт между Индией и Пакистаном едва ли перерастет в широкомасштабную войну.

Он также подчеркнул, что обе стороны в данном случае имеют ядерное оружие.

Пограничная подстава: Пакистан готовится к военному вторжению Индии
Продолжаются перестрелки между военными двух государств после теракта в Пахалгаме

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

Во вторник, 29 апреля, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.

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