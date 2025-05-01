В Киеве оценили влияние конфликта Индии и Пакистана на Украину
Обострение ситуации между Индией и Пакистаном повлияет на ускорение попыток урегулирования украинского конфликта. Такое мнение 1 мая выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с изданием «РБК Украина».
«Я думаю, что <…> война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему <…> [конфликта] на Украине», — заявил он.
Несмотря на уже произошедшие столкновения на границе двух государств, чиновник отметил, что конфликт между Индией и Пакистаном едва ли перерастет в широкомасштабную войну.
Он также подчеркнул, что обе стороны в данном случае имеют ядерное оружие.
Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.
Во вторник, 29 апреля, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.