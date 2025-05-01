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Медведев указал на сложную позицию Европы из-за тарифов США

Медведев: Европе совсем несладко из-за тарифов США, им нужно идти на поклон
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Президент США Дональд Трамп вынудил страны Европы «идти на поклон» из-за введенных американских тарифов. Об этом 1 мая заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в Туманном Альбионе, бесится полоумная старуха Европа. Им совсем несладко. Надо идти на поклон <…>», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, помимо уже существующих серьезных проблем на юге Европы произошло отключение электроэнергии.

Что касается Китая, он отметил, что экономика этой страны выдержит любое давление благодаря своим обширным ресурсам и внутреннему рынку. Заместитель председателя СБ подчеркнул, что «в этом вопросе у Трампа промашка вышла».

Кроме того, Медведев обратил внимание на то, что американские тарифы не касаются России, так как страна практически не ведет торговлю с Соединенными Штатами.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

6 апреля страны Европейского союза (ЕС) в ближайшее время выступят единым фронтом против пошлин Трампа, вероятно одобрив первый набор целенаправленных контрмер в отношении импорта США на сумму до $28 млрд. Европейская комиссия (ЕК) предложит членам ЕС 7 апреля список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные данные меры.

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