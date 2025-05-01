Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда.
Столичный градоначальник отметил, что в этот день мы традиционно чествуем людей труда и планируем новые дела, которые принесут благополучие нашим семьям, городу, стране.
«Пусть в 2025 году праздник подарит всем нам чувство локтя и отличное настроение. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов», — написал мэр столицы.
Мэр добавил, что день 1 мая уже многие поколения москвичей воспринимают как дорогой сердцу праздник справедливости и дружбы.
В советское время 1 мая отмечался День международной солидарности трудящихся, в 1992 году праздник получил новое имя, Праздник весны и труда.