Полянский допустил переговоры России с Украиной в скором времени
Прямые переговоры между Россией и Украиной могут состояться в скором времени, если Киев приложит к этому усилия. Об этом 1 мая сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.
«Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, <...> я думаю, что это (переговоры. — Ред.) может произойти довольно скоро», — отметил он в беседе с «РИА Новости».
По его словам, украинской стороне необходимо устранить первопричины конфликта.
Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.