Более 3 тыс. машин скопилось в очередях к Крымскому мосту
Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в четверг ожидают 3 085 автомобилей. Об этом 1 мая сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
«10:00 (мск. — Ред.). В очереди со стороны Тамани находится 2 635 транспортных средства. Ожидание около четырех часов», — указано в сообщении в Telegram-канале.
Помимо этого, со стороны Керчи находится еще 450 транспортных средств. Ожидание в очереди оценивается в четыре часа.
21 апреля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Однако спустя некоторое время стало известно, что его восстановили.