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Мать рассказала об отравлении сына препаратом для похудения «Молекула»

Мать Диана: при употреблении таблеток наблюдаются изменения в поведении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мать 13-летнего школьника из Санкт-Петербурга, который оказался в реанимации после употребления БАДа для похудения «Молекула», Диана поделилась с «Известиями» подробностями о случившемся.

Она пояснила, что препарат передала мальчику его знакомая, он принимал его в течение двух дней.

«Достаточно одной таблетки, лекарство не предназначено для детей, оно было в свободном отпуске. Поэтому надо что-то сделать, <…> чтобы дети не имели доступ к этому», — сказала 1 мая женщина.

Диана также отметила, что при употреблении таблеток наблюдаются серьезные изменения в поведении. По ее словам, у сына проявились повышенная возбудимость и тревожность. Когда состояние подростка резко ухудшилось, женщина вызвала скорую помощь.

В этот же день стало известно, что ребенок-актер детской студии Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица» попал в реанимацию с передозировкой после использования препаратов для похудения «Молекула». По данным источника «Известий», его госпитализировали с острым отравлением веществом психотропного воздействия.

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16 апреля «Известия» в ходе расследования выяснили, что препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат сибутрамин. При этом в инструкции указано, что в составе БАДа — исключительно натуральные растительные компоненты.

Пострадавшая Полина Хлыповка, принимавшая для похудения таблетки «Молекула», в этот же день в беседе с «Известиями» поделилась, что оказалась в результате применения препарата «в своем максимальном весе». Девушка в течение двух месяцев принимала таблетки, страдая от невыносимой жажды и потоотделения.

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