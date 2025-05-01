Уроженца Центральной Азии лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
Уроженец одной из стран Центральной Азии лишен гражданства РФ за конфликт на межнациональной почве в Липецке. Об этом 1 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Согласно данным ведомства, в марте 2024 года мужчина получил гражданство РФ. В сентябре он стал участником межнационального конфликта в Липецке, высказывая превосходство ислама и оскорбляя российский граждан, угрожая физической расправой и демонстрируя нож.
В результате задержания сотрудниками ФСБ и МВД фигурант был привлечен к административной ответственности и арестован на семь суток.
«Иностранец депортирован в страну исхода. Решением УВМ УМВД России по Липецкой области ему закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет», — указано в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
22 апреля по инициативе ФСБ РФ стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Действия указанных лиц создают угрозу национальной безопасности России. Кроме того, Комиссаренко и Романову запретили въезд в РФ.
4 февраля Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил Комиссаренко в список причастных к терроризму лиц. До этого, 24 января, его внесли в перечень экстремистов в Белоруссии.