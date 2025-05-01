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При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

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Фото: Global Look Press/Zafar Khalilov
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Пожар в цехе по производству синтепона произошел в Яккасарайском районе столицы Узбекистана, погибли два человека. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба МЧС республики.

Уточняется, что сообщение о возгорании в цехе по производству синтепона поступило в дежурную часть МЧС в этот же день в 7:01 (05:01 мск).

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 07:04 (05:04 мск. — Ред.), пожар был локализован в 07:45 (05:45 мск. — Ред.), а потушен в 08:09 (06:09 мск. — Ред.)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Во время осмотра места происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших. Также пятеро пострадавших были доставлены в больницу.

Пожар повредил кровлю, потолок и продукцию объекта на площади около 700 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стал сбой в технологическом процессе. В МЧС отметили, что проводится предварительное расследование.

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30 апреля пожар на вещевом рынке произошел в центре Тбилиси. В результате инцидента никто не пострадал. Также были эвакуированы пациенты из находящейся рядом клиники. Причины пожара на рынке неизвестны. Возгорание ликвидировано, в тушении огня участвовали 30 пожарных расчетов.

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