Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице
Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной обжаловала передачу недвижимости певице. Об этом 1 мая стало известно из материалов дела.
Как уточняет «РИА Новости», Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал апелляцию покупательницы Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже недвижимости Долиной.
В конце марта юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что певица не покидала квартиру, ставшую предметом судебного спора, и проживала в ней всё это время, несмотря на то, что формально продала недвижимость.
28 марта Хамовнический районный суд Москвы принял решение в пользу Ларисы Долиной по встречным искам певицы и покупательницы ее квартиры Полины Лурье. 17 января суд взыскал в пользу певицы Ларисы Долиной более 69 млн рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве с ее квартирой.
О том, что стала жертвой мошенников, Долина сообщила в августе прошлого года. Злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. Новой собственницей квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Было возбуждено уголовное дело.