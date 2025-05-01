NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией
В США выразили недовольство подходом специального посланника американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа к переговорам с Россией. Об этом 30 апреля сообщила The New York Post со ссылкой на источники.
«Стивен Уиткофф вызывает у источников в Белом доме разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки», — указано в публикации.
Согласно данным газеты, Уиткофф фактически выполняет роль «личного посла» Трампа в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также взял на себя ответственность за формирование повестки по Ближнему Востоку и участвует в высокоуровневых встречах самостоятельно.
Кроме того, во время своих поездок в Москву спецпосланник прибегал к услугам российских переводчиков, что считается нарушением устоявшихся дипломатических норм.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 апреля сообщил, что состоялась встреча Путина и Уиткоффа в Москве. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке, а затем обсудили возобновление прямых переговоров РФ и Украины.